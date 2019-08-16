Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков госпитализирован из СИЗО

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков госпитализирован из СИЗО.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности постсоветской республики.

У Сапара Исакова резко ухудшилось состояние здоровья.

В апреле текущего года, напомним, парламент Киргизии вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за минувший год.