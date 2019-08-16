Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков госпитализирован из СИЗО.
Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности постсоветской республики.
У Сапара Исакова резко ухудшилось состояние здоровья.
В апреле текущего года, напомним, парламент Киргизии вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за минувший год.
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