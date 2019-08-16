У берегов Камеруна — государства в Центральной Африке — пираты захватили трех россиян.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Вчера, 15 августа, пираты напали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуда и принадлежащее Дании. Злоумышленникам удалось захватить судно.
Среди восьми членов экипажа "Мармалайта" были три россиянина, сообщает МИД РФ.
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