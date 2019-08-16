Власти Гренландии отказались продавать остров Трампу

Правительство Гренландии исключает возможность продажи острова, но готово к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США.

Таким образом власти Гренландии прокомментировали информацию о том, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании, уточняет агентство РБК. По мнению депутата местного парламента Айи Ларсен, Гренландия "не может выступить товаром", а Дания не имеет права продавать эту территорию.

Она добавила, что многие сторонники независимости острова в будущем рассчитывают ориентироваться на страны Северной Европы, а не на США, поскольку сами Гренландия планирует сохранить бесплатное образование и медицину.

"У меня есть определенные опасения насчет того, какое общество мы получим, если Гренландия станет американской", - сказала политик.

Напомним, накануне американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось в том, что американский президент обсуждал покупку Гренландии со своими советниками и адвокатами. По словам журналистов, идея Трампа не получила одобрения со стороны его соратников. Стоит отметить, что материал появился за неделю до запланированного визит американского лидера в Копенгаген.

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