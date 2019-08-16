В Белоруссии россиянина осудили на 12 лет тюрьмы за оборот наркотиков

В Белоруссии к 12 годам лишения свободы приговорили гражданина Российской Федерации.

Об этом ТАСС сообщил представитель Брестского областного суда.

Согласно предоставленной информации, россиянина осудили за незаконный оборот крупной партии наркотиков. Отбывать наказание мужчина будет в колонии усиленного режима.

Как сообщает ТАСС, приговор еще не вступил в силу и в ближайшее время может быть обжалован и опротестован.

Весной текущего года во время въезда из Польши в Белоруссию в автомобиле, принадлежащем гражданину РФ, было обнаружено 29 пакетов и 52 цилиндрических сосудов с веществами растительного происхождения.

Экспертиза установила, что россиянин попытался перевезти через государственную границу Польши и Белоруссии 10 кг марихуаны и 11 кг гашиша.