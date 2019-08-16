Зеленский украсил свой офис картинами с шаурмой и пингвинами-депутатами

Действующий президент Украины Владимир Зеленский выбрал для оформления своего рабочего кабинета картины современных украинских художников.

Об этом в своем аккаунте в Facebook написала первый заместитель директора музея истории Киева Татьяна Костенко.

На одной из картин, рассказала специалист, депутаты Украины изображены в виде пингвинов. Также в офисе Зеленского будет висеть картина с ларьком с шаурмой, указала она.

Глава постсоветской республики сам выбирал картины из фонда музея истории Киева, отметила Татьяна Костенко.