Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал чиновникам "жесточайшие разборки".
Со столь жестким заявлением глава постсоветской республики выступил в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области.
Причиной недовольства Александра Лукашенко стала массовая гибель скота в Белоруссии. Глава государства называл происходящее "вопиющей бесхозяйственностью", "просто преступлением" и пообещал, что за падеж скота "ответят все".
Действующий президент Белоруссии предупредил, что в конце текущего года будет подсчитано, сколько погибло скота в целом по республике и по каждой области в отдельности.
"Разборки будут жесточайшие", — пригрозил Лукашенко.
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