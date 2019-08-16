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Лукашенко: за массовую гибель скота в Белоруссии "ответят все"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал чиновникам "жесточайшие разборки".

Со столь жестким заявлением глава постсоветской республики выступил в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области.

Причиной недовольства Александра Лукашенко стала массовая гибель скота в Белоруссии. Глава государства называл происходящее "вопиющей бесхозяйственностью", "просто преступлением" и пообещал, что за падеж скота "ответят все".

Действующий президент Белоруссии предупредил, что в конце текущего года будет подсчитано, сколько погибло скота в целом по республике и по каждой области в отдельности.

"Разборки будут жесточайшие", — пригрозил Лукашенко.

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Темы скот власть лукашенко белоруссия
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