Прокуратура Киргизии наложила арест на все счета бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Киргизии.
В ведомстве напоминают, что Атамбаев является фигурантом 12 уголовных дел. Среди них — убийство, коррупция и, например, организация массовых беспорядков.
Сообщается, что арест наложен и на все имущество и счета, принадлежащие супруге бывшего президента Киргизии.
Напомним, что 7 и 8 августа спецслужбы постсоветской республики провели операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Киргизским спецслужбам пришлось применить спецсредства против сторонников экс-главы государства, пытавшихся защитить Атамбаева.
В первый день бывшего президента Киргизии задержать не удалось. Операция завершилась успехом лишь на второй день.
Один спецназовец в результате столкновений погиб.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Почему "Сбербанк" в Чехии дает ипотеку под 6,9%, а в Дании кредитуют под 0%? Почему власти смеются над вопросами о дешевых кредитах для россиян?
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.