В Киргизии арестовали счета бывшего президента страны Атамбаева

Прокуратура Киргизии наложила арест на все счета бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Киргизии.

В ведомстве напоминают, что Атамбаев является фигурантом 12 уголовных дел. Среди них — убийство, коррупция и, например, организация массовых беспорядков.

Сообщается, что арест наложен и на все имущество и счета, принадлежащие супруге бывшего президента Киргизии.

Напомним, что 7 и 8 августа спецслужбы постсоветской республики провели операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Киргизским спецслужбам пришлось применить спецсредства против сторонников экс-главы государства, пытавшихся защитить Атамбаева.

В первый день бывшего президента Киргизии задержать не удалось. Операция завершилась успехом лишь на второй день.

Один спецназовец в результате столкновений погиб.