Монахиня по имени Люсиль Рандон признана старейшей жительницей Европы

Француженка по имени Люсиль Рандон стала старейшей жительницей Европы.

Об этом сообщает французская ежедневная газета Parisien.

В феврале этого года монахине исполнилось 115 лет.

Старейшая жительница Европы живет в доме престарелых. Она почти ничего не видит, а передвигаться может лишь на инвалидной коляске. Несмотря на состояние здоровье, Люсиль Рандон никогда не забывает о молитве и богослужениях.

Люсиль, сообщает Parisien, не одинока — ее регулярно посещает племянник, а также 90-летний мужчина, у которого француженка когда-то служила гувернанткой.

Почетное звание старейшей европейки автоматически перешло к Рандон после смерти 116-летней Марии-Джузеппы Робуччи-Нарджизо, жительницы Италии.