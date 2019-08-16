Француженка по имени Люсиль Рандон стала старейшей жительницей Европы.
Об этом сообщает французская ежедневная газета Parisien.
В феврале этого года монахине исполнилось 115 лет.
Старейшая жительница Европы живет в доме престарелых. Она почти ничего не видит, а передвигаться может лишь на инвалидной коляске. Несмотря на состояние здоровье, Люсиль Рандон никогда не забывает о молитве и богослужениях.
Люсиль, сообщает Parisien, не одинока — ее регулярно посещает племянник, а также 90-летний мужчина, у которого француженка когда-то служила гувернанткой.
Почетное звание старейшей европейки автоматически перешло к Рандон после смерти 116-летней Марии-Джузеппы Робуччи-Нарджизо, жительницы Италии.
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