На 73-м году жизни скончалась принцесса Нидерландов Кристина.
Об этом сообщает пресс-служба голландского правительства.
Напомним, что в последние годы принцесса Кристина страдала от онкологического заболевания. Средства массовой информации сообщали, что женщине диагностировали рак костей.
Принцесса Кристина родилась 18 февраля 1947 года. Действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру она приходилась тетей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Почему "Сбербанк" в Чехии дает ипотеку под 6,9%, а в Дании кредитуют под 0%? Почему власти смеются над вопросами о дешевых кредитах для россиян?
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.