Politico: Трамп намерен сократить расходы США на международную помощь

Соединенные Штаты Америки могут сократить свои расходы на международную помощь почти на пять миллиардов долларов.

Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.

Соответствующие поправки к бюджету США будут направлены в Конгресс в самое ближайшее время. В распоряжении американских законодателей, отмечает Politico, будет 45 дней, чтобы отвергнуть либо одобрить предложенный законопроект.

Отметим, что инициатором сокращения расходов Вашингтона на международную помощь является действующий президент США Дональд Трамп. Глава государства заявил, что намерен положить конец расходам, цели которых не являются для Соединенных Штатов Америки первостепенными.

Например, указал Трамп, "строительство солнечных батарей в странах Карибского бассейна" или же "строительство футбольных полей в Гватемале".