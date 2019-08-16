Корейская Народная Демократическая Республика должна прекратить осуществлять пуски боевых снарядов.
Об этом в официальном аккаунте президента Южной Кореи в Facebook написал Совет Национальной безопасности Республики Корея.
Сеул напомнил, что Южная Корея и Соединенные Штаты Америки в данный момент проводят совместные учения. Пуски боевых снарядов Кореей Северной же могут значительно повысить и без того высокую военную напряженность на полуострове.
Совет Национальной безопасности Южной Кореи указал, что сегодня утром КНДР якобы произвела очередные пуски двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Если это правда, то сегодняшние испытания для Северной Кореи стали шестыми по счету за последние три недели.
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