КНДР призвали прекратить пуски снарядов из-за учений США и Южной Кореи

Корейская Народная Демократическая Республика должна прекратить осуществлять пуски боевых снарядов.

Об этом в официальном аккаунте президента Южной Кореи в Facebook написал Совет Национальной безопасности Республики Корея.

Сеул напомнил, что Южная Корея и Соединенные Штаты Америки в данный момент проводят совместные учения. Пуски боевых снарядов Кореей Северной же могут значительно повысить и без того высокую военную напряженность на полуострове.

Совет Национальной безопасности Южной Кореи указал, что сегодня утром КНДР якобы произвела очередные пуски двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Если это правда, то сегодняшние испытания для Северной Кореи стали шестыми по счету за последние три недели.