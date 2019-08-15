Жертвой "Новичка" стал еще один британский полицейский

Отдел контртеррористической полиции Великобритании раскрыл информацию о еще одном полицейском, который отравился "Новичком" в Солсбери. Правоохранитель тоже работал по "делу Скрипалей" и у него обнаружили признаки легкого отравления еще в марте 2018 года.

Полицейского направили на лечение, однако сейчас медики обнаружили в его крови остатки нервно-паралитического вещества. Образцы "Новичка" из крови полицейского собираются извлечь и использовать в расследовании отравления экс-сотрудника ГРУ.

Медики предупреждают остальных сотрудников полиции, которые работали над "делом Скрипалей", что им не нужно беспокоиться о своем здоровье. Более того, врачи успокаивают и родственников отравленных, поскольку общение с ними на нанесет вред здоровью.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Дональду Трампу представили фальшивые фотографии с мертвыми детьми и утками в Солсбери, чтобы американский лидер инициировал введение санкций против России.

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