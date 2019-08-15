Работу депутатов Рады поставят под контроль "Большого брата"

Работу депутатов Верховной Рады будет контролировать система мониторинга "Большой брат". Об этом заявил будущий депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, тестировать новую систему будут в течение ближайших 4-6 месяцев. Мониторинг будет базироваться на открытых данных с сайта Рады для выявления фактов лоббизма и коррупции.

"Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. Например, закон о налогах, сельском хозяйстве или земле. Далее эту информацию анализируют стандартные программы - такие у Microsoft и IBM", - сказал Арахамия.

Если депутаты будут поддерживать "нужные" отдельным лицам законопроекты, то система быстро обнаружит "аномалию" и оповестит о ней. По словам парламентария, вся информация будет общедоступна, проанализировать ее сможет любой желающий.