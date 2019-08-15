Работу депутатов Верховной Рады будет контролировать система мониторинга "Большой брат". Об этом заявил будущий депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, тестировать новую систему будут в течение ближайших 4-6 месяцев. Мониторинг будет базироваться на открытых данных с сайта Рады для выявления фактов лоббизма и коррупции.
"Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. Например, закон о налогах, сельском хозяйстве или земле. Далее эту информацию анализируют стандартные программы - такие у Microsoft и IBM", - сказал Арахамия.
Если депутаты будут поддерживать "нужные" отдельным лицам законопроекты, то система быстро обнаружит "аномалию" и оповестит о ней. По словам парламентария, вся информация будет общедоступна, проанализировать ее сможет любой желающий.
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