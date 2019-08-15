Журналисты издания The Sun узнали, что королева Великобритании Елизавета II носит в своей дамской сумочке. Примечательно, что английская королева носит с собой наличные деньги только по воскресениям для пожертвований в церкви. Каждую неделю она отдает на пожертвования 10 фунтов (786 рублей).
В своей сумочке Елизавета II хранит семейные фотографии, кроссворды, косметичку из металла, зеркало, губную помаду, перьевую ручку, мятные леденцы и очки для чтения. Королева носит сумки только одного английского производителя.
Более того, у королевских сумочек есть и более неординарные задачи. Положением сумки Елизавета II указывает своему персоналу длительность встреч. Если королева ставит сумку на пол, то она не собирается долго беседовать с гостем. Если же сумка стоит на стуле, то королева будет долго беседовать с гостем.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что монархи в Великобритании ничего не решают, но многое значат. Формально полномочия у монарха обширные, но на практике они заметно ограничены. Достаточно сказать, что королевская особа действует, предварительно советуясь с премьер-министром и другими членами Кабинета, состав которого определяется всенародно избираемым парламентом.
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