Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Глава МИД не назвал какие конкретно условия Россия может предложить Японии в обмен на острова.

Ранее премьер-министр Японии на встрече с президентом России Владимиром Путиным утверждал, что японцы с нетерпением ждут возвращения южных Курильских островов.

Позже информация о передаче Россией двух островов Курильской гряды была опровергнута.