Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Глава МИД не назвал какие конкретно условия Россия может предложить Японии в обмен на острова.
Ранее премьер-министр Японии на встрече с президентом России Владимиром Путиным утверждал, что японцы с нетерпением ждут возвращения южных Курильских островов.
Позже информация о передаче Россией двух островов Курильской гряды была опровергнута.
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