Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило обновленные тарифы для транспортировки нефти через территорию страны. Уже с 1 сентября текущего года стоимость транзита нефти через территорию Белоруссии возрастет на 3,7%.
Под новый тариф будет попадать и нефтепровод "Дружба". Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия возобновила поставки чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" после неполадок.
Минск согласовал повышение тарифов после того, как в российской нефти были обнаружены хлорорганические соединения. Из-за этого сырье обладало плохим качеством.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что некачественная нефть попала в нефтепровод "Дружба" из-за попытки скрыть хищения. в начале весны текущего года подозреваемые добавили в узел слива нефть хлорсодержащие соединения, нарушив требования ГОСТ. Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище, а из него в систему магистрального трубопровода.
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