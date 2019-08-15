Минск повысил тарифы на транзит нефти через "Дружбу"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило обновленные тарифы для транспортировки нефти через территорию страны. Уже с 1 сентября текущего года стоимость транзита нефти через территорию Белоруссии возрастет на 3,7%.

Под новый тариф будет попадать и нефтепровод "Дружба". Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия возобновила поставки чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" после неполадок.

Минск согласовал повышение тарифов после того, как в российской нефти были обнаружены хлорорганические соединения. Из-за этого сырье обладало плохим качеством.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что некачественная нефть попала в нефтепровод "Дружба" из-за попытки скрыть хищения. в начале весны текущего года подозреваемые добавили в узел слива нефть хлорсодержащие соединения, нарушив требования ГОСТ. Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище, а из него в систему магистрального трубопровода.

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