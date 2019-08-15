Скандально известный телеканал "Рустави-2" никто не хочет покупать

Новый генеральный директор телеканала "Рустави-2" Паата Салия, которого назначил Кибар Халваши, рассказал, что пока предложений о покупке телеканала нет. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Халваши объявил о продаже телеканала "Рустави-2" из-за долгов, в которые его ввел бывший гендиректор Николоз Гварамия.

Бизнесмен Кибар Халваши совсем недавно получил права на собственность телеканала. В июле Европейский суд по правам человека одобрил передачу "Рустави-2" в собственность Халваши. Во время президентства Саакашвили, его близкие друзья братья Карманишвили заставили Халваши продать телеканал "Рустави-2" за бесценок. Экс-владелец телеканала смог предоставить необходимые доказательства и суд постановил вернуть ему телеканал.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, что братья Карманишвили пытались отменить решение ЕСПЧ. На время рассмотрения их иска решение грузинского суда о возвращении "Рустави-2" Халваши было заблокировано.

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