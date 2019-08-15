Зеленский возглавил список самых влиятельных людей Украины

Журнал "Новое время" опубликовал список из ста самых влиятельных людей Украины. Примечательно, что рейтинг возглавил действующий президент страны Владимир Зеленский. На второе место попал соратник Зеленского - Андрей Богдан, который сейчас занимает должность главы офиса президента Украины.

Тройку лидеров закрывает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Примечательно, что он не является политиком, а носит статус самого богатого человека в стране. Более того, авторы рейтинга последние 24 позиции рейтинга отвели украинским морякам, которые были задержаны Россией в ноябре 2018 года.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который утверждал, что Владимир Зеленский компетентнее Владимира Путина в начале своего президентства. На следующий день после голосования второго тура президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не отступит от своего плана по реинтеграции Донбасса. Зеленский пообещал провести массовую информационную кампанию, направленную на возвращение жителей Донбасса в Украину.

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