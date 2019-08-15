Иранский адмирал посоветовал "врагам страны" покинуть Персидский залив

Враждебные Ирану силы должны покинуть регион Персидского залива. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии, контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

"Враги должны как можно быстрее покинуть этот регион, иначе они будут вынуждены унизительно отступить", - цитирует его агентство ISNA.

По словам адмирала, к "врагам" он относит США, Великобританию и Израиль. Он также добавил, что в настоящее время Иран в полной мере осознает все свои интересы, поэтому "время лицемерия и ханжества в Персидском и Оманском заливах закончилось".

Ранее Госдепартамент США заявил о планах по созданию коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. Инициативу поддержала Великобритания и Израиль.