Глава МИД РФ пообещал защитить "богом данное понимание семьи"

Россия стремится сохранить традиционное понимание семьи в международном праве. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на "Территории смыслов".

"Мы отстаиваем традиционные ценности, ценности семьи как в Совете Европы, так и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, богом данное понимание семьи и навязать неолиберальные подходы, которые разрушают моральные устои любой цивилизации, включая европейскую цивилизацию", - цитирует его агентство ТАСС.

По словам министра, жесткое отстаивание этих ценностей является одним из главных приоритетов России на международной арене.