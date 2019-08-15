Россия стремится сохранить традиционное понимание семьи в международном праве. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на "Территории смыслов".
"Мы отстаиваем традиционные ценности, ценности семьи как в Совете Европы, так и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, богом данное понимание семьи и навязать неолиберальные подходы, которые разрушают моральные устои любой цивилизации, включая европейскую цивилизацию", - цитирует его агентство ТАСС.
По словам министра, жесткое отстаивание этих ценностей является одним из главных приоритетов России на международной арене.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
Это говорит о том, что в современной России широко распространено недовольство по поводу текущего состояния дел в стране, пишут авторы материала.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.