Российский эксперт отверг возможность кражи военных технологией у США

Россия не могла украсть у США военные технологии по созданию гиперзвукового оружия, поскольку разработала их раньше, чем американцы. Такое заявление сделал бывший руководитель научно-исследовательского института, генерал-майор Владимир Дворкин.

Таким образом он прокомментировал слова советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что все российские разработки гиперзвуковых ракет базируются на технологиях, украденных у США.

По мнению эксперта, Россия идет на равных с США с точки зрения разработок и создания образцов вооружений. "А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники - мы всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций", - сказал он.