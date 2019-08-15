Врачей в США призвали проверять всех своих пациентов на наркотики

Национальная группа экспертов в области здравоохранения США предложила проводить обязательную проверку взрослых пациентов на употребление наркотиков.

Как сообщает портал "Профиль", по подсчетам специалистов, каждый десятый американец старше 18 лет принимал или принимает запрещенные препараты. Предложенная мера позволить выявить наркоманов на ранней стадии заболевания, чтобы лечение было более эффективным.

Ранее Минюст выступил с поправками, которые дадут сотрудникам уголовно-исполнительной системы доступ к информации о прохождении наркозависимыми лечения, а также реабилитации.