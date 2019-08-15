Национальная группа экспертов в области здравоохранения США предложила проводить обязательную проверку взрослых пациентов на употребление наркотиков.
Как сообщает портал "Профиль", по подсчетам специалистов, каждый десятый американец старше 18 лет принимал или принимает запрещенные препараты. Предложенная мера позволить выявить наркоманов на ранней стадии заболевания, чтобы лечение было более эффективным.
Ранее Минюст выступил с поправками, которые дадут сотрудникам уголовно-исполнительной системы доступ к информации о прохождении наркозависимыми лечения, а также реабилитации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
Это говорит о том, что в современной России широко распространено недовольство по поводу текущего состояния дел в стране, пишут авторы материала.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.