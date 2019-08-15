Пекин: США вступили в сговор с преступными элементами Гонконга

Канцелярия китайского МИД опубликовала сообщение, в котором обвинила Соединенные Штаты Америки в сговоре с преступными элементами Гонконга. По мнению китайских дипломатов, сейчас США с "умопомешательством" вовлечены в преступную деятельность, чтобы создать антикитайское движение в Гонконге.

Ранее палата представителей США уже призывала Китай отказаться от силового решения проблемы протестов в Гонконге. Американские конгрессмены утверждают, что китайское правительство посягает на гонконгскую автономию.

Также в МИД Китая подчеркнули, что решительность правительства относительно защиты интересов своего народа "тверды как скала". Китайские дипломаты утверждают, что любые попытки подорвать процветания Гонконга и в целом Китая будут обречены на провал.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который утверждал, что Китай прибегнет к силовому варианту разгона протестующих, если они перейдут "красную черту".

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