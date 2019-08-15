Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна больше не допустит ошибку, которая стоила ей множества жизней. Глава японского правительства подчеркнул, что жители страны дорожат миром и процветанием, которое было достигнуто после Второй мировой войны.
По словам Абэ, Япония больше никогда не будет участвовать в подобных конфликтах. Такое заявление он сделал в Токио, где проходила памятная церемония, посвященная 74-летней годовщине капитуляции Японии.
Премьер напомнил, что из-за Второй мировой войны погибло более 3 миллионов японцев, поэтому впредь Япония будет делать на высшем уровне взаимодействовать со своими партнерами, чтобы не допустить очередного кровопролития.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле своего отца вернуть Курильские острова. От также отметил, что в этом году Японию ждет исторический, поворотный момент. Абэ подчеркнул необходимость решить вопрос о заключении мирного договора с Россией.
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