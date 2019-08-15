Депутат Европарламента Маркета Грегорова предложила коллегам помочь туристическому сектору Грузии в связи с недавним кризисом. Для этого политик предложила ввести новый хэштег, чтобы обратить внимание туристов и путешественников на грузинские курорты.
Грегорова утверждает, что граждане всего мира, и в частности Евросоюза, должны помочь Грузии компенсировать убытки от снижения туристического потока из России. Реальных механизмов помощи у депутата нет, поэтому она обратилась к другим парламентариям с целью их разработать.
Единственное, что предлагает Грегорова - начать пиар-кампанию с помощью хэштега. Примечательно, что слово для хэштега также не было выбрано.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что грузинское правительство исказило реальную информацию об убытках туристического сектора. Об этом рассказала оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе. По ее мнению, реальный убыток составил около 700 миллионов долларов, в то время как в официальных источниках фигурирует цифра 60 миллионов долларов.
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