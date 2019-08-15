Вокалист музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт, который умер весной 2019 года оставил задолженность на сумму 7,3 миллионов фунтов стерлингов. За несколько дней до смерти он выставил на продажу свой дом, который оценили в 1,5 миллиона фунтов.
Более того, сеть ресторанов, которая принадлежала музыканту также имела непогашенные долги. Последние несколько лет финансовые дела Флинта шли не очень хорошо. За два года он смог заработать около 1,5 миллиона долларов, чего не хватало для оплаты по счетам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что полиция рассматривает версию об убийстве Кита Флинта. Кит Флинт стоял у истоков создания легендарной музыкальной группы The Prodigy. С 1990 по 1996 Флинт выступал в группе в качестве танцора, однако затем переквалифицировался в вокалиста.
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