Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в честь годовщины освобождения Кореи.
"Оба наших народа хранят воспоминания о подвигах солдат Красной армии и корейских патриотов, которые сражались вместе за то, чтобы освободить Корею от колониального ига", - приводит отрывок из послания российского лидера Центральное телеграфное агентство Кореи.
Президент России также выразил надежду, что договоренности, достигнутые на встрече во Владивостоке в апреле, поспособствуют укреплению двустороннего сотрудничества.
День независимости Кореи ежегодно отмечается в Северной и Южной Корее 15 августа. Это государственный праздник в обеих странах.
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