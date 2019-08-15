Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в честь годовщины освобождения Кореи.

"Оба наших народа хранят воспоминания о подвигах солдат Красной армии и корейских патриотов, которые сражались вместе за то, чтобы освободить Корею от колониального ига", - приводит отрывок из послания российского лидера Центральное телеграфное агентство Кореи.

Президент России также выразил надежду, что договоренности, достигнутые на встрече во Владивостоке в апреле, поспособствуют укреплению двустороннего сотрудничества.

День независимости Кореи ежегодно отмечается в Северной и Южной Корее 15 августа. Это государственный праздник в обеих странах.