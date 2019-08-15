Болтон: ракетные пуски КНДР представляют угрозу для США и союзников

Запуски баллистических ракет со стороны КНДР нарушают резолюции ООН и представляют угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и размещенных на территории этой страны американских военных. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

При этом он подчеркнул, что ракетные пуски не нарушают обещаний, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын дал американскому президенту Дональду Трампу на первом саммите в Сингапуре.

Болтон также выразил надежду, что в скором времени между странами возобновятся переговоры на рабочем уровне. "У нас не было действительно никаких предметных переговоров на рабочем уровне с Северной Кореей с тех пор, как президент встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне", - подчеркнул он.

Напомним, 10 августа КНДР провела пятый пуск ракет за последние две недели.