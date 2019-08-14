Меркель: для размещения войск США в Германии есть и места, и причины

Армия Соединенных Штатов Америки должна находиться в Германии.

Об этом сегодня, 14 августа, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Таким образом политик прокомментировала слова посла США в Германии Ричарда Гренелла. Американский посол, напомним, пригрозил Берлину передислоцировать войска из Германии в Польшу.

Ричарда Гренелла возмутил отказ Берлина увеличивать свои расходы на оборону.

Ангела Меркель же напомнила о том, что о размещении военных США и Германия договорились еще во время президентства Барака Обамы. Канцлер отметила, что этой договоренности "нужно следовать".

Меркель подчеркнула, что нахождение армии Соединенных Штатов Америки в интересах Германии, поэтому Берлин увеличил расходы на оборону до 2024 году до 1,5%.

Политик указала, что в стране есть "хорошие места" для размещения американских солдат. Существуют, заявила канцлер Германии, и "хорошие причины" для нахождения армии США в стране.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже призывал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз Североатлантического альянса.

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