Армия Соединенных Штатов Америки должна находиться в Германии.
Об этом сегодня, 14 августа, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.
Таким образом политик прокомментировала слова посла США в Германии Ричарда Гренелла. Американский посол, напомним, пригрозил Берлину передислоцировать войска из Германии в Польшу.
Ричарда Гренелла возмутил отказ Берлина увеличивать свои расходы на оборону.
Ангела Меркель же напомнила о том, что о размещении военных США и Германия договорились еще во время президентства Барака Обамы. Канцлер отметила, что этой договоренности "нужно следовать".
Меркель подчеркнула, что нахождение армии Соединенных Штатов Америки в интересах Германии, поэтому Берлин увеличил расходы на оборону до 2024 году до 1,5%.
Политик указала, что в стране есть "хорошие места" для размещения американских солдат. Существуют, заявила канцлер Германии, и "хорошие причины" для нахождения армии США в стране.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже призывал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз Североатлантического альянса.
Читайте также:
Германия давно оккупирована США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс