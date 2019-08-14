Атамбаеву предъявили новые обвинения по двум уголовным делам

Адвокат бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил, что его подзащитному предъявили два новых обвинения. Экс-президента обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также при аренде офиса.

Адвокат Атамбаева сообщил, что политик не стал подписывать уведомления об обвинениях. Следствие установило, что причиной аварии на бишкекской ТЭЦ могла стать халатность при проведении модернизации. Она обошлась властям страны в 386 миллионов долларов, которые были взяты в кредит в Китае.

Также Атамбаева обвиняют в незаконном присвоении двух многоэтажных зданий в центре Бишкека, где располагался его штаб.