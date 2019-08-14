Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном выходе США из Всемирной торговой организации. Песков утверждает, что это может привести к прекращению существования организации.
Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не будет вмешиваться в дела США и ее позицию по ВТО. Сама Россия, по словам Пескова, останется членом Всемирной торговой организации "со всеми вытекающими последствиями".
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