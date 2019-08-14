Кремль отреагировал на слова Трампа о выходе из ВТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном выходе США из Всемирной торговой организации. Песков утверждает, что это может привести к прекращению существования организации.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не будет вмешиваться в дела США и ее позицию по ВТО. Сама Россия, по словам Пескова, останется членом Всемирной торговой организации "со всеми вытекающими последствиями".