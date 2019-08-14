Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В Единый государственный реестр юридических лиц, предпринимателей и общественных объединений 29 июля поступило заявление о реорганизации.

Украинскую автокефальную церковь предложили включить в состав Киевской митрополии Православной церкви Украины. В связи с ликвидацией организации все доверенности, изданные до 29 июля, были отозваны.