В Единый государственный реестр юридических лиц, предпринимателей и общественных объединений 29 июля поступило заявление о реорганизации.
Украинскую автокефальную церковь предложили включить в состав Киевской митрополии Православной церкви Украины. В связи с ликвидацией организации все доверенности, изданные до 29 июля, были отозваны.
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