Крымские украинцы раскритиковали британского посла в ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выступила с критикой в адрес постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс из-за ее недавнего заявления об "ужасных" условиях, в которых живут украинцы в Крыму.

"Очередное заявление от человека, который не знает реального положения дел. Во-первых, пусть Карен Пирс сама приедете и найдет хотя бы одного жителя Крыма только с украинских гражданством. Здесь никакого ущемления по факту быть не может", - пояснила Гридчина.