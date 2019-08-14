Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выступила с критикой в адрес постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс из-за ее недавнего заявления об "ужасных" условиях, в которых живут украинцы в Крыму.
"Очередное заявление от человека, который не знает реального положения дел. Во-первых, пусть Карен Пирс сама приедете и найдет хотя бы одного жителя Крыма только с украинских гражданством. Здесь никакого ущемления по факту быть не может", - пояснила Гридчина.
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