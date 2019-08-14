Служба безопасности Украины отчиталась о передаче Нидерландам материалов дела по катастрофе малазийского "Боинга" MH17. В СБУ сообщили, что передали следователям информацию о трех гражданах России и одного украинца, которых считают причастными к трагедии 2014 года.
Ходом расследования руководит Генеральная прокуратура Нидерландов, которая не допускает Россию к материалам дела. В марте 2020 года начнется судебное разбирательство против Харченко Л., Пулатова О., Дубинского С. и Гиркина И., которых подозревают в причастности к крушению MH17.
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