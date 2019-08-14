США объявили грант на обучение украинских режиссеров-документалистов

Консульство США в Киеве объявило грант на обучение сценаристов, продюсеров и режиссеров-документалистов. Также в образовательной программе могут принять участие политики, журналисты и педагоги, которые занимаются кинопроизводством.

Американские дипломаты предлагают молодым украинским специалистам поехать по обмену в США, чтобы развить свои профессиональные навыки, а также увеличить потенциальное общественное влияние своих работ. Программа направлена на помощь украинцам в "противостоянии российской агрессии".