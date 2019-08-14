Консульство США в Киеве объявило грант на обучение сценаристов, продюсеров и режиссеров-документалистов. Также в образовательной программе могут принять участие политики, журналисты и педагоги, которые занимаются кинопроизводством.
Американские дипломаты предлагают молодым украинским специалистам поехать по обмену в США, чтобы развить свои профессиональные навыки, а также увеличить потенциальное общественное влияние своих работ. Программа направлена на помощь украинцам в "противостоянии российской агрессии".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.