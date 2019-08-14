Украинское правительство не будет увольнять Кличко

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил, что действующий состав кабинета министров не будет рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что поручил кабинету министров рассмотреть возможность увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус считает, что Кличко будет уволен уже новым составом правительства, которое будет сформировано после первого заседания Верховной Рады нового созыва.