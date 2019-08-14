Ипотечная задолженность США превысла рекордный показатель 2008 года

Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о рекорде ипотечного долга США с 2008 года. Именно 11 лет назад в США начался финансовый кризис.

По данным Нью-Йоркского ФРБ, за второй квартал 2019 года ипотечная задолженность Соединенных Штатов увеличилась на 162 миллиарда долларов и достигла 9,4 триллиона.

Эксперты издания Wall Street Jouranl успокаивают американцев тем, что увеличение ипотечного долга не говорит о наступлении очередного кризиса. По их мнению, сейчас условия рынка другие: условия выдачи кредитов были ужесточены, а неуплата по платежам происходит намного реже.