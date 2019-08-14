Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о рекорде ипотечного долга США с 2008 года. Именно 11 лет назад в США начался финансовый кризис.
По данным Нью-Йоркского ФРБ, за второй квартал 2019 года ипотечная задолженность Соединенных Штатов увеличилась на 162 миллиарда долларов и достигла 9,4 триллиона.
Эксперты издания Wall Street Jouranl успокаивают американцев тем, что увеличение ипотечного долга не говорит о наступлении очередного кризиса. По их мнению, сейчас условия рынка другие: условия выдачи кредитов были ужесточены, а неуплата по платежам происходит намного реже.
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В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
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