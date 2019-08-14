Грузия построит скоростную магистраль до границы с Россией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о реализации проекта по строительству скоростной магистрали к границе с Российской Федерацией. По его словам, прокладка магистрали начнется уже в этом году.

"Это будет проект исторического значения и его подписание состоится через несколько дней. К концу года мы уже сможет начать строительство магистрали, а также тоннеля", - заявил Бахтадзе.

Политик отметил, что магистраль и прилегающий к ней тоннель станет одним из самых протяженных, а также одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.