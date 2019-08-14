Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о реализации проекта по строительству скоростной магистрали к границе с Российской Федерацией. По его словам, прокладка магистрали начнется уже в этом году.
"Это будет проект исторического значения и его подписание состоится через несколько дней. К концу года мы уже сможет начать строительство магистрали, а также тоннеля", - заявил Бахтадзе.
Политик отметил, что магистраль и прилегающий к ней тоннель станет одним из самых протяженных, а также одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс