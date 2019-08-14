Жара стала причиной гибели 23 человек за неделю в Японии

Главное пожарное управление Японии опубликовало последнюю статистику о жертвах аномальной жары. По данным ведомства, за прошедшую неделю от высокой температуры скончались 23 человека, еще более 12 тысяч японцев были госпитализированы.

Наибольшее количество госпитализированных насчитали в Токио. В пожарном управлении утверждают, что жители Японии не успели адаптироваться к высокой температуре после относительно холодных летних месяцев. Сейчас температура воздуха в стране достигает 39 градусов выше нуля.