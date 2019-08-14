Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что украинские военнослужащие допускают обстрел гражданских объектов в Донбассе. В офис Владимира Зеленского были направлены обращения прокомментировать слова Мендель.
Все обращения и вопросы относительно обстрелов жилых домов украинскими солдатами остались без внимания. Однако этим заявлением интересовалась Генеральная прокуратура Украины. Ведомство изучает действительно ли у Мендель есть информация об участии солдат ВСУ при обстреле мирных жителей, либо это ее личное мнение.
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