Членами Евросоюза обсуждалась возможность избрания Ангелы Меркель на пост главы правительства объединения. Однако канцлер Германии отказалась от этой должности, напомнив, что собирается прекратить политическую карьеру после 2021 года.
Именно в 2021 году заканчивается срок избрания Меркель на должности канцлера ФРГ. Примечательно, что Меркель собирается "остаться политическим человеком", но карьеру политика обещает завершить.
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