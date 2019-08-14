Меркель отказалась стать главой правительства ЕС

Членами Евросоюза обсуждалась возможность избрания Ангелы Меркель на пост главы правительства объединения. Однако канцлер Германии отказалась от этой должности, напомнив, что собирается прекратить политическую карьеру после 2021 года.

Именно в 2021 году заканчивается срок избрания Меркель на должности канцлера ФРГ. Примечательно, что Меркель собирается "остаться политическим человеком", но карьеру политика обещает завершить.