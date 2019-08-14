Президент США Дональд Трамп в выступлении перед избирателями в штате Пенсильвания вновь подтвердил готовность выйти из ВТО. По словам Трампа, он не позволит другим странам "пользоваться США".
Американский лидер пояснил, что Китай стал очень быстро развиваться после вступления во Всемирную торговую организацию. Трамп считает, что КНР удалось достигнуть небывалых экономических высот из-за американских технологий, которые неоднократно воровались китайцами.
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