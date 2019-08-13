Меркель объявила, что после 2021 года заниматься политикой не будет

Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг не намерена заниматься активной политической деятельностью.

Об этом канцлер Германии заявила сегодня, в Штральзунде, в ходе встречи с читателями газеты Ostsse-Zeitung.

Ангела Меркель заявила, что останется "политическим человеком", но занимать "активные политические посты" больше не намерена.

Немецкий канцлер отметила, что не намерен заниматься политической деятельностью не только внутри Германии, но и на уровне Европейского союза. Тем более, отметила Меркель, все посты там уже распределены. Эти слова политика присутствующие, отметим, встретили одобрительным смехом.

Отметим, что нынешний, четвертый срок Ангела Меркель истекает в 2021 году. Тогда же состоятся и очередные выборы в Бундестаг.

Напомним, что Меркель занимает пост канцлера Германии с ноября 2005 года. Примечательно, что она является первой и единственной женщиной на этом посту за всю историю страны.

Ранее депутат Бундестага заявил, что в Германии ходят слухи об алкоголизме 65-летней Ангелы Меркель.

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