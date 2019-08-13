В шведском городе Вестенфорс планируют использовать местный крематорий для отопления школы. Школа принадлежит церковному приходу. Руководство учебного заведения не видит никаких этических проблем в своем решении.
Как пояснили представители крематория, при сжигании трупов выделяется большое количество очень вредного для атмосферы газа. Его остуживают и фильтруют. Именно в процессе фильтрации выделяется тепло, которым и собираются обогревать помещение школы.
В Швеции уже некоторые школы отапливают теплом, которое производят мусоросжигательные заводы.
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