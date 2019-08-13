Премьер Грузии призвал власти помочь туристическому сектору

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал власти оказать поддержку туристическому сектору страны. Глава кабинета министров утверждает, что информация об отсутствии ущерба от прекращения авиасообщения с Россией является дезинформацией и не соответствует действительности.

"Наша основная задача - помочь туристическому сектору, который оказался в очень непростой ситуации. Нами уже было разработано две государственные программы поддержки отрасли, которые должны восстановить наши показатели", - рассказал Бахтадзе журналистам.

Ранее премьер-министр Грузии сообщал, что туристический сектор страны потерял около 60 миллионов долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией.