Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал власти оказать поддержку туристическому сектору страны. Глава кабинета министров утверждает, что информация об отсутствии ущерба от прекращения авиасообщения с Россией является дезинформацией и не соответствует действительности.
"Наша основная задача - помочь туристическому сектору, который оказался в очень непростой ситуации. Нами уже было разработано две государственные программы поддержки отрасли, которые должны восстановить наши показатели", - рассказал Бахтадзе журналистам.
Ранее премьер-министр Грузии сообщал, что туристический сектор страны потерял около 60 миллионов долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией.
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