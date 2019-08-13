Вице-премьеру и главе МВД Италии Маттео Сальвини грозит штраф до 250 тысяч евро за нарушение авторского права. Земельный суд во Франкфурте-на-Майне признал политика виновным в нарушении прав немецкого фотографа Фридхольда Улонска.
Ранее Сальвини опубликовал в Twitter фотографию, сделанную немецким фотографом. Улонска утверждает, что решил довести дело до суда, поскольку итальянский политик неоднократно использует его работы в своих публикациях и критике неправительственных миссий по спасению мигрантов.
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