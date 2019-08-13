Количество погибших из-за наводнения на юге Индии достигло 200 человек. Такую информацию опубликовал журнал India Today.
Жертвами стали жители штатов Керала, Махараштра, Карнатака и Гуджарат. Кроме того, местные власти штата Керала ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас экстренные службы ведут поисково-спасательные работы.
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.