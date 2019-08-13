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Лукашенко пообещал разобраться с "разнузданностью" силовиков

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести совещание с правоохранительным блоком страны.

Об этом глава постсоветской республики заявил в ходе встречи с председателем Следственного комитета Белоруссии Иваном Носкевичем.

Александр Лукашенко пояснил, что на совещании пойдет речь о "злободневных вопросах". Силовики, посетовал действующий президент Белоруссии, чрезмерно затягивают следственные действия. Держат, например, человека под следствием несколько лет, а позже, в суде, не доказывают его вину, удивляется Лукашенко.

Глава постсоветской республики заявил, что не понимает этого. Подобные случаи, уверен Александр Лукашенко, демонстрируют "разнузданность" правоохранительных органов Белоруссии.

С тенденцией затягивать следственные действия, подчеркнул президент, необходимо разобраться.

Ранее Александр Лукашенко призвал спецслужбы Белоруссии прослушивать граждан республики "цивилизованно".

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Темы власть милиция полиция силовики лукашенко белоруссия
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