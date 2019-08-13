Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести совещание с правоохранительным блоком страны.
Об этом глава постсоветской республики заявил в ходе встречи с председателем Следственного комитета Белоруссии Иваном Носкевичем.
Александр Лукашенко пояснил, что на совещании пойдет речь о "злободневных вопросах". Силовики, посетовал действующий президент Белоруссии, чрезмерно затягивают следственные действия. Держат, например, человека под следствием несколько лет, а позже, в суде, не доказывают его вину, удивляется Лукашенко.
Глава постсоветской республики заявил, что не понимает этого. Подобные случаи, уверен Александр Лукашенко, демонстрируют "разнузданность" правоохранительных органов Белоруссии.
С тенденцией затягивать следственные действия, подчеркнул президент, необходимо разобраться.
Ранее Александр Лукашенко призвал спецслужбы Белоруссии прослушивать граждан республики "цивилизованно".
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