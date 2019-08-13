Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощении выдачи украинского гражданства россиянам. По мнению украинского лидера, гражданство Украины должны получать лица, которые подверглись "политическим преследованиям" в России.
Также законопроект должен учитывать иностранцев и лиц без гражданства, которые "обеспечивали национальную безопасность Украины". Зеленский призвал правительство оптимизировать процесс приема заявлений на получение гражданства от россиян, чтобы уменьшить скорость ответа.
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