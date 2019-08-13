Зеленский упростил выдачу украинского гражданства для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощении выдачи украинского гражданства россиянам. По мнению украинского лидера, гражданство Украины должны получать лица, которые подверглись "политическим преследованиям" в России.

Также законопроект должен учитывать иностранцев и лиц без гражданства, которые "обеспечивали национальную безопасность Украины". Зеленский призвал правительство оптимизировать процесс приема заявлений на получение гражданства от россиян, чтобы уменьшить скорость ответа.