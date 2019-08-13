Американский конгрессмен публично поддержал протесты в Москве

Лидер Демократической партии в палате представителей Конгресса США Стени Хойер поддержал протестующих в Москве. Соответствующую публикацию конгрессмен сделал в Facebook, где заявил, что поддерживает стремление москвичей восстановить справедливость и защитить свои избирательные права.

"Конгресс США внимательно следит за тем, что происходит в Москве. Режим Путина хочет ограничить жителей российской столицы в свободе слова. Весь мир должен обратить внимание на давление, которое оказывают власти России на оппозиционных кандидатов в Мосгордуму", - написал Хойер.

Конгрессмен призвал российские власти освободить "политических заключенных", перестать задерживать оппозиционеров на акциях протеста, а также провести честные выборы.