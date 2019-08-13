Лидер Демократической партии в палате представителей Конгресса США Стени Хойер поддержал протестующих в Москве. Соответствующую публикацию конгрессмен сделал в Facebook, где заявил, что поддерживает стремление москвичей восстановить справедливость и защитить свои избирательные права.
"Конгресс США внимательно следит за тем, что происходит в Москве. Режим Путина хочет ограничить жителей российской столицы в свободе слова. Весь мир должен обратить внимание на давление, которое оказывают власти России на оппозиционных кандидатов в Мосгордуму", - написал Хойер.
Конгрессмен призвал российские власти освободить "политических заключенных", перестать задерживать оппозиционеров на акциях протеста, а также провести честные выборы.
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
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